Steeds meer vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrische kampen

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Experts: ‘Rusland kan grootscha­li­ge aanvallen niet volhouden door tekorten’

Door het verlies aan vliegtuigen en het grootschalige gebruik van raketten kan Rusland zijn massale aanvallen op de Oekraïense infrastructuur niet langer op dezelfde schaal voortzetten. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War in zijn dagelijkse statusrapport. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

12:29