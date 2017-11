Stel treft groep krakers aan in huis na weekendje weg

Ze vervolgt: ,,Hun vuil, slachtafval en hun uitwerpselen lieten ze achter in de tuin. Het huis was onbewoonbaar daarna. Uiteindelijk hebben we de voordeur dichtgelast, maar dat hielp ook niet. Twee jaar later was het opnieuw zover en hebben we de deur moeten dichtmetselen. Nu zitten we weer met dezelfde ellende. We staan met onze rug tegen de muur. Er moet snel een oplossing komen, dit is absurd. Daarnaast, hoe weten die mensen eigenlijk wanneer zo’n huis leeg staat? Het koppel was een weekendje weg, is dit dan het werk van tipgevers?"



Het einde voor dergelijke situaties lijkt echter in zicht, dankzij de Belgische regering. ,,Er is een wetsvoorstel goedgekeurd op 5 oktober dat kraken strafbaar maakt. Momenteel is het wachten tot de wet gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat moment treedt die in werking.” Voor Linda en Erik komt die maatregel echter te laat.