Stel VS moet zoon 30.000 dollar betalen na vernietigen pornocollectie

‘Snelst accelere­ren­de achtbaan ter wereld’ tijdelijk gesloten na klachten over botbreuken

25 augustus De Do-Dodonpa is stilgelegd nadat vier passagiers beweerden verwondingen te hebben opgelopen tijdens de rit. De Japanse attractie haalt een snelheid van 180 kilometer per uur in 1,56 seconden, waardoor het de snelste accelererende rollercoaster ooit is.