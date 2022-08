Stelletje dat bij vergiftigde Nederlanders was spoorloos, restaurantbaas ontkent schuld

collega's in shockDe Colombiaanse politie is op zoek naar twee onbekende mensen die in het bijzijn waren van het Amsterdamse stel dat begin deze week aan de gevolgen van vergiftiging overleed. Het gaat mogelijk om vrienden van de slachtoffers die meer informatie hebben over de oorzaak van de vergiftiging. De in opspraak geraakte restauranteigenaar ontkent ondertussen alle schuld.

De eerste resultaten van de autopsie wijzen op een voedselvergiftiging door een maaltijd die studente Nienke Bawa (29) en haar vriend Bob Kootte (31) tijdens hun vakantie nuttigden in Cartagena. Een bekend restaurant, gelegen in het historische centrum van de havenstad, staat momenteel in het vizier van de autoriteiten, maar de eigenaar stelt dat hij er helemaal niets mee te maken heeft.

,,Wij hebben geen problemen met onze procedures of met onze maaltijden. We hebben alles volgens de wet gedaan en we zijn bereid om aan elk onderzoek mee te werken”, vertelt Abraham Dau, eigenaar van The Rum Box, aan diverse Colombiaanse media. Uit een eerste onderzoek van de politie en het ministerie van Volksgezondheid zou volgens de eigenaar blijken dat alle geserveerde maaltijden in orde waren. ,,Ze voerden tests op ons voedsel en ze ontdekten geen fout. Justitie kwam bij ons en vertelde dat het niet bij ons is geweest.”

Populaire markt

Het is volgens Dau nagenoeg onmogelijk dat de Nederlanders zijn overleden na het eten van een besmette vis in zijn restaurant. ,,Er zijn die avond bijna veertig maaltijden met vis geconsumeerd. Van die veertig hebben we verder geen enkele ziektemelding ontvangen”, aldus de eigenaar. Het diner van de Nederlanders en hun twee vrienden bestond uit zalm en varkenskarbonades, aardappelpuree, groenten en twee cocktails. Volgens Dau aten alleen Bob en een vriend van de vis. ,,En volgens mij is die vriend niet eens naar de dokter gegaan voor controle”, vertelt Dau.

Volgens diverse Colombiaanse media richt het onderzoek van de politie zich nu op Bazurto, de centrale markt van Cartagena. Hier zouden Nienke en Bob die zondag enkele uren hebben rondgelopen. Bazurto is een markt met nationale allure, waar talloze gerespecteerde kooplieden en traditionele koks verschillende lokale vissoorten aanbieden. Restauranteigenaar Dau sluit niet uit dat er op die plek iets is misgegaan. ,,Wat we vooral willen, is dat dit onderzoek tot een einde komt, dat het in vrede eindigt, niet alleen voor ons, maar ook voor de families van de slachtoffers.”

‘Sprankelend en getalenteerd’

Familieleden van de slachtoffers zijn inmiddels in Cartagena aangekomen in verband met de afwikkeling van alle formaliteiten voor de repatriëring van de stoffelijke overschotten naar Nederland. Zij willen voorlopig niet de media te woord staan. Collega’s en studiegenoten laten weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen. ,,We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze collega Bob”, laat de internationale bank JP Morgan in een verklaring aan deze site weten. ,,We hebben contact met zijn familie en steunen hen in deze moeilijke tijd.”

Het bedrijf van Nienke is eveneens met stomheid geslagen. ,,Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze sprankelende en zeer getalenteerde collega Nienke en haar partner Bob”, schrijft multinational Procter & Gamble in een verklaring aan deze site. ,,Onze gedachten zijn bij allen die Nienke en Bob liefhebben.” Nienke studeerde tot voor kort aan de Nyenrode Universiteit in Utrecht. Voorzitter Koen Becking spreekt op LinkedIn van een ‘tragisch bericht’. ‘Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van onze alumna Nienke en vriend Bob. We bieden steun en hulp waar dit kan.’

Binnen de universiteit wordt vol lof gesproken over Nienke. ‘Altijd vrolijk, open, leergierig, sociaal. Onderdeel van een prachtige vriendinnenclub. Ik heb genoten van de colleges met haar’, schrijft iemand op LinkedIn. ‘De familie staat me zo goed bij, hun trots op de ouderdag. Ik kan dit niet bevatten.’ Een goede vriendin komt ‘woorden tekort’. ‘Onwerkelijk! Onze lieve vriendin en wat een geluk met de allerleukste roomie op Nyenrode.’