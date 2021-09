Stembureaus geopend in Duitsland

Verstoorde relatie: Franse president beant­woordt oproep Australi­sche premier niet

23 september Een telefoongesprek van de Australische premier Scott Morrison aan de Franse president Emmanuel Macron bleef onbeantwoord, vertelde Morrison woensdag in Washington aan verslaggevers. ,,We zullen geduld hebben”, zei Morrison volgens Australische media over de verstoorde relatie met Frankrijk.