Stemming is opperbest onder Trump-aanhangers: ‘Het was fantastisch’

Het was fantastisch, zegt Chuck Bennett, een vrachtwagenchauffeur uit North Carolina. Op de day after wandelt hij met zijn weekendtas naar zijn auto, om aan de urenlange autorit naar huis te beginnen. De stemming is opperbest onder Trump-aanhangers die net als hij de bestorming van dichtbij zagen gebeuren.



Ze hangen in groepjes rond voor de hotels in het centrum van de stad waar ze een nacht hebben gelogeerd. De meesten vertrekken weer, op de dag nadat de vaderlandse democratie op zijn grondvesten schudde. ,,Zoveel mensen die trots zijn op het land, van Amerika houden,” glundert Benetts vrouw Christy. ,,Die opkomen voor een president die bedrogen is in de verkiezingen,” voegt haar man toe. Waarschijnlijk, zegt hij, zal hij nooit meer stemmen.