Sterren slaan op de vlucht voor bosbranden in Californië

De verwoestende bosbranden in Californië bedreigen nu ook Montecito, een exclusieve gemeenschap 120 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Montecito is de thuisbasis van sterren als Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Drew Barrymore en Ellen DeGeneres.

De brandweer heeft de inwoners gezichtsmaskers gegeven die bescherming moeten bieden tegen de rook en de asregen die als een grijze deken over de bedreigde gebieden ligt.



Een van de inwoners die er dankbaar gebruik van maakten was Rob Lowe, onder meer bekend voor zijn rol in de televisieserie The West Wing. Op een video op Instagram draagt ook hij het witte masker terwijl hij zich klaarmaakt voor de evacuatie van zijn gezin. ,,Ik bid voor alle inwoners’’, aldus Lowe. ,,Ik hoop dat iedereen in veiligheid wordt gebracht en dank iedereen voor alle medeleven. Ik wens de brandweer alle succes toe, we hebben jullie nodig!’’

Ellen DeGeneres

Talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres meldt op Twitter dat zij haar huisdieren al in veiligheid had gebracht. ,,Iedereen helpt elkaar’’, aldus DeGeneres. Ook zij bedankt de brandweer en de politie voor alle hulp en wenst hen sterkte toe in de strijd met de bosbranden die inmiddels de naam ‘Thomas fire’ hebben gekregen.

Vorige week sloegen de in Amerika wonende mediamagnaat Reinout Oerlemans en zijn echtgenote Daniëlle ook alarm. Vanuit hun woning heeft het stel zicht op blusvliegtuigen die over de nauwelijks te bedwingen vuurzee vliegen.

Bijna 6.000 brandweerlieden uit verschillende staten proberen de vuurzee onder controle te krijgen. Inmiddels zijn meer dan 800 huizen en gebouwen in de as gelegd. Ruim 100.000 hectare aan natuur ligt er geblakerd bij. Jerry Brown, de gouverneur van Californië, houdt er rekening me dat er ook tijdens de kerst nog branden moeten worden geblust. Het vuur is moeilijk uit te krijgen door de combinatie van extreme droogte en harde wind.

Ellen DeGeneres, de buurvrouw van Oprah Winfrey, slaat ook op de vlucht voor de vuurzee. Zij is vol lof over brandweer en politie.

