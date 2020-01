Stiefvader propt baby in rugzak en gaat werken: vijf uur later is ze dood

Dinsdagavond werd Rowe gearresteerd voor de moord op Marion Jester-Montoya, een baby van tien maanden. Rowe had zelf rond 17.00 uur de hulpdiensten gebeld omdat Marion niet meer ademde. Hij zei dat hij met zijn auto aan de kant zou gaan staan om het meisje te reanimeren. De baby werd in het ziekenhuis doodverklaard.

Volgens de politie had Rowe het kind bij zijn werk in een rugzak ‘gepropt’ en haar onder bij de passagiersstoel van zijn wagen gelegd. Toen hij nadien naar het meisje kwam kijken, had ze zich uit de rugzak bevrijd. Hij stak haar er weer in en ging verder werken. Hij beweert dat hij tijdens zijn lunch de toestand van de baby opnieuw ging checken. Ze huilde lichtjes, volgens hem, maar ademde nog. Met rugzak en al stopte hij haar toen in de koffer van de auto. Vijf uur later stelde hij vast dat de baby niet meer ademde. Hij belde het Amerikaanse noodnummer 911, maar alle hulp kwam te laat.