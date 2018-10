Stiekem olielek dreigt nu grootste Amerikaanse milieuramp ooit te worden

Geheim lek

Taylor Energy gaf het olielek in 2004 aan bij de kustwacht, die de situatie volgde zonder het publiek uitgebreid te informeren over de ramp. Het lek bleef zes jaar geheim, tot milieuorganisaties de oliesporen zagen terwijl ze de ramp met boorplatform Deepwater Horizon monitorden. Taylor Energy deed er echter alles aan om het lek in de doofpot te stoppen in de hoop hun reputatie en informatie over hun activiteiten te beschermen.

Tot 580 miljoen liter olie

Vorige maand begon het Amerikaanse ministerie van Justitie een onafhankelijke studie naar de omvang van het lek. Daaruit blijkt dat er dagelijks zo’n 40.000 à 120.000 liter ruwe olie in de zee lekt. Dat is veel meer dan de aanvankelijke schatting van Taylor Energy en de Amerikaanse kustwacht. Hoeveel olie er tot nu toe al via het Taylorlek weglekte is onduidelijk. Volgens een schatting van waakhond SkyTruth vloeide tussen 2004 en eind 2017 tussen 3,2 miljoen en 12 miljoen olie weg. Afgaande op de schattingen uit het rapport voor het ministerie van Justitie kan dat echter oplopen tot meer dan 580 miljoen liter in veertien jaar tijd.

Dit is olie die over de tijd heen traag en gestaag gelekt is, dus de impact op het milieu is erg verschil­lend.

Impact

Toch betekent dit niet noodzakelijk dat de impact van het Taylorlek dezelfde is als die van Deepwater Horizon. ,,Dit is olie die over de tijd heen traag en gestaag gelekt is, dus de impact op het milieu is erg verschillend”, zegt John Amos, oprichter van SkyTruth. ,,Een van de bedroevende aspecten van het Taylorlek is dat de gevolgen hiervan toegedekt bleven. Er is niet veel openbare of politieke druk geweest om onderzoek te doen en uit te zoeken wat de schade is van een chronisch lek op lange termijn.”