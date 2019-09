Stier doodt bejaarde man (82) bij stierenrennen in Spanje: 'Het was verschrikkelijk’

In het Spaanse dorpje Horche, zestig kilometer van Madrid, is vandaag tijdens het stierenrennen een man om het leven gekomen. De stier stak met zijn horens in de buik en de dij van het 82-jarige slachtoffer, meldden de hulpdiensten.

,,Ik zag de man pas toen hij al op de grond lag, maar het was verschrikkelijk”, zei burgemeester Jose Manuel Moral tegen lokale media. De festiviteiten die voor dinsdag en woensdag op de planning staan, gaan gewoon door.

Horche ligt in het midden van Spanje, zo’n 60 kilometer ten noordoosten van Madrid. Het is de tweede keer in twee weken dat iemand in Spanje tijdens het stierenrennen om het leven komt. Eind augustus werd in Cuéllar een 62-jarige man door een stier gedood.

In totaal zijn er al zeker zestien mensen om het leven gekomen bij de zogenoemde ‘bullruns’.

Demonstraties tegen stierengevechten

Peter Janssen, een van de bekendste dierenrechtenactivisten van Nederland, is een fel tegenstander van de stierengevechten in Spanje en voert er al jaren actie tegen. In mei verstoorde hij nog een groot stierengevecht in Sevilla. De Brabantse activist, ook wel bekend als de ‘Vegan Streaker’, rende door de arena met spandoeken en teksten op zijn lichaam.

,,Wij weten dat het stierenvechten een hot item is in de Spaanse maatschappij en dat heel veel mensen het stierenvechten liever afgeschaft zien”, zei hij toen. ,,Het is niet uit te leggen aan de bevolking dat gemeentes in Spanje duizenden en duizenden euro’s subsidies uitgeven aan een stierengevecht terwijl dat ook naar schoolboeken of betere zorg kan gaan. Wij zullen blijven strijden voor een wereld zonder stierenvechten!”