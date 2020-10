Stoplichtsysteem moet reizen binnen de Europese Unie eenvoudiger maken

We hopen dat dit een grote stap is in het aanpakken van de problemen

Gezamenlijke aanpak

De Europese Commissie besloot hierop dat er behoefte was aan een brede aanpak en presenteerde vorige maand meerdere oplossingen. De Europese lidstaten moeten daar dinsdag over besluiten.



,,We hopen dat dit een grote stap is in het aanpakken van de problemen", vertelt een ambtenaar van de Europese Commissie maandag. De belangrijkste maatregel is een gedeelde kaart waarop besmettingsaantallen te zien zijn, gemaakt door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).



Daarop kleuren Europese regio's groen, oranje en rood, op basis van de ernst van de uitbraak in een gebied. De indeling is gebaseerd op het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per 100.000 mensen en het percentage positieve tests.