Stoppen met stemmen tellen kán helemaal niet: gaat strijd verder in de rechtszaal?

,,Dit is geen Belarus, dit zijn de Verenigde Staten van Amerika: we moeten alle stemmen tellen!”, zegt een verontwaardigde CNN-commentator na Trumps speech vanochtend. In die toespraak doet de Amerikaanse president wat sommigen voorspelden en anderen vreesden: hij claimt een vroegtijdige overwinning, bestempelt de verkiezingen als frauduleus en kondigt een gang naar de rechter aan, waarschijnlijk om de stemmen per post - in totaal tientallen miljoenen, naar verwachting van veel meer Democraten dan Republikeinen - te schrappen. Trump zei: ,,Dit is een grote fraude. We gaan naar het Hooggerechtshof, het stemmen moet stoppen. We willen niet om vier uur 's nachts een stembiljet vinden en die op de lijst zetten.”