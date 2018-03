Stoppen 'oude gek' Trump en 'Rocket Man' Kim nu met schelden op elkaar?

Het zou dé foto van het jaar zijn: de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un samen aan één onderhandelingstafel. Ze schelden elkaar via social media en officiële verklaringen al maanden uit voor 'oude gek' en 'raketmannetje', maar lijken nu met elkaar te gaan praten. Kunnen ze eindelijk vergelijken wiens 'nucleaire knop' het grootste is.

Het was donderdagavond laat groot nieuws. Er lijkt een ontmoeting te komen tussen Donald Trump en Kim Jong Un. Maar hoe zouden The Donald en De Grote Leider elkaar straks in mei begroeten? Als het natuurlijk al tot een daadwerkelijke ontmoeting komt. 'Nice to meet you, mr. President' en 'Dat is wederzijds, Supreme Leader.'

Het zal ongetwijfeld andere taal zijn dan de beschimpingen die de twee leiders de afgelopen maanden over elkaar de wereld in slingerden. Want dat waren ongekende woorden in de internationale diplomatieke wereld. Donald Trump noemde Kim Jong Un op Twitter steevast Litte Rocket Man, raketmannetje, daarmee verwijzend naar de raketproeven die de Noord-Koreanen de afgelopen maanden hielden. Die tweets gingen geregeld gepaard met de dreiging Noord-Korea volledig van de kaart te vegen.

De Noord-Koreaanse zelfverklaarde Almachtige Leider zit niet op Twitter, maar slaat terug via officiële persberichten. Als Trump tijdens een bezoek aan enkele Aziatische landen Kim in een speech een 'tiran' noemt, slaan de Noord-Koreanen terug. ,,Gevaarlijke opmerkingen door een oude gek als Trump zullen ons nooit bang maken'', luidt de Koreaanse verklaring.

Reden voor Trump om er weer een tweet uit te gooien, in wat een schoolpleinruzie lijkt: 'Waarom beledigt Kim me door me 'oud' te noemen, terwijl ik hem NOOIT 'klein en dik' zou noemen?'

Al het gescheld over en weer staat sinds vandaag opeens in een ander daglicht. De Noord-Koreanen deden via Zuid-Korea een aanbod aan Amerika om samen te gaan onderhandelen. Dat aanbod hebben ze de afgelopen jaren vaker gedaan, maar nu was de reactie anders. Trump nam het aanbod aan.