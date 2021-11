Storm Arwen raast over VK: zeker twee doden en grootschalige stroomuitval

De storm Arwen heeft in het Verenigd Koninkrijk voor veel overlast gezorgd. In Schotland en het noorden van Engeland kwamen tienduizenden huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Ook vielen volgens het Britse media zeker twee doden doordat bomen omvielen.

Arwen ging sinds gisterenmiddag gepaard met zware windstoten, regen en sneeuwval. De autoriteiten hadden Britten gewaarschuwd door een zeldzame code rood af te geven. Dat betekent dat levensgevaarlijk noodweer in aantocht is. Die code rood verliep volgens Sky News op zaterdagochtend, maar Britten kregen ook daarna nog het advies alleen te reizen als dat echt noodzakelijk is.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Auto's staan vast in de sneeuw in de Britse plaats Leek. © REUTERS

Bestuurders die zich toch op de weg begaven, kregen ook te maken met overlast. De politie meldde dat 120 vrachtwagens “vast kwamen te zitten in de sneeuw” op snelweg M62 door Engeland. In Britse media circuleren beelden van daken die van huizen zijn gerukt en wegen die zijn geblokkeerd door bomen en ander puin, zoals een grote trampoline die ondersteboven in een straat ligt.

De twee slachtoffers kwamen om het leven door verschillend incidenten. In het Noord-Ierse Antrim viel een boom op een auto, met de dood van een schoolhoofd tot gevolg. In Engelse Ambleside was een man uit Lancaster geraakt door een boom. Hij overleed volgens de politie ter plekke.

Volledig scherm Een man loopt in de Britse plaats Roker langs een auto die onder gevallen bakstenen van een pand ligt. Het gebouw werd tijdens storm Arwen door windstoten van bijna 160 km per uur geraakt. © AP