Storm Daniel teistert Griekenland: ‘Eind van de zorgeloze zomers’

Met videoNa de droogte die in Griekenland voor veel natuurbranden zorgde, wordt het land nu geteisterd door hevige regenval. In oost-Griekenland zorgde storm Daniel reeds voor zeker één dode. De situatie is in sommige steden zo erg dat een reisverbod werd ingesteld. Ook Turkije en Bulgarije zijn getroffen door het noodweer, met meerdere slachtoffers tot gevolg.

Rivieren traden buiten hun oevers en sleepten auto’s mee naar zee. Wegen zijn geblokkeerd door gevallen gesteente, bruggen zijn beschadigd en veel gebieden zitten zonder stroom, zo melden lokale media. De Griekse autoriteiten waarschuwen inwoners om geen kraanwater te drinken in verband met besmetting door de overstromingen.

Na alle bosbranden wordt Griekenland nu geteisterd door een flinke storm, met als gevolg hevige overstromingen. Volgens de Griekse weerdienst viel dinsdag in Pilion 75,4 centimeter regen. Dat is ruimschoots de grootste hoeveelheid neerslag die is gemeten sinds 2006. Het is ook bijna het dubbele van de hoeveelheid regen die normaal gesproken in een heel jaar valt in de regio Athene: circa 40 centimeter.

Ook buurlanden Turkije en Bulgarije werden dinsdag getroffen door het noodweer. Zeker zeven mensen kwamen om bij overstromingen, onder wie twee vakantiegangers die weggevaagd werden door het water op een camping in noordwest Turkije. Vier andere mensen zijn vermist, zei de Turkse minister van binnenlandse zaken Ali Yerlikaya.

Wegen afgesloten, gebieden zonder stroom

In Griekenland heeft de politie op veel plekken in het land wegverkeer verboden. In onder meer de gehele stad Volos, het nabijgelegen Pilion, het eiland Skiathos en de regio Farsala zijn de wegen afgesloten voor verkeer. Door de grote hoeveelheid neerslag is de Enipea-rivier, die door die gebieden loopt, overstroomd.

Volledig scherm Een ingestorte weg nabij een verzorgingshuis in Volos, Griekenland. Storm Daniel raast over het land en zorgt voor hevige overstromingen. © Reuters

De autoriteiten van Farsala en het westelijker gelegen Karditsa beraden zich nog op een avondklok. In Volos is deze reeds van kracht. Het grootste deel van de stad Volos zit nog steeds zonder elektriciteit en water, en de autoriteiten hebben uit voorzorg een rusthuis in de stad geëvacueerd. Volgens de brandweer is één man in de buurt van Volos overleden toen een muur door het noodweer instortte en op hem viel.

Meerdere mensen werden als vermist opgegeven. Mogelijk zijn ze meegesleurd door het water. De Griekse minister van Klimaatcrisis en burgerbescherming, Vassilis Kikilias, zei dat de zware regen naar verwachting na woensdagmiddag afneemt. Hij adviseert mensen in de getroffen gebieden binnen te blijven.

Klimaatverandering

Door de zware regenval is de grote brand onder controle die de afgelopen twee weken woedde in delen van het nationaal park Dadia in de noordelijke regio Evros. Ruim 81.000 hectare bosgebied, beschermd door het Europese agentschap Natura 2000, is in vlammen opgegaan. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is de verwoesting in Dadia goed voor bijna de helft van het totale gebied dat sinds het begin van de zomer door bosbranden in Griekenland is afgebrand.

Ik vrees dat de zorgeloze zomers, zoals we die kenden.... vanaf nu zullen ophouden te bestaan Kyriakos Mitsotakis, Premier van Griekenland

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis stelde dat zowel de bosbranden als de storm door klimaatverandering zijn veroorzaakt, en zei tegelijkertijd dat zijn centrumrechtse regering ‘de zaken duidelijk niet zo goed had geregeld als we hadden gewild’ op het gebied van natuurbranden. ,,Ik vrees dat de zorgeloze zomers, zoals we die kenden.... vanaf nu zullen ophouden te bestaan, en de komende zomers zullen waarschijnlijk steeds moeilijker worden”, zei hij dinsdag.

Volledig scherm Door de storm gedode schapen bij Volos, Griekenland. © Reuters

Volledig scherm Volos, Griekenland. © Reuters

