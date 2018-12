Stormy Daniels moet Trump bijna 300.000 dollar betalen

Eind april vervolgde Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, de Amerikaanse president voor laster nadat hij haar in een tweet had beticht van leugens. Volgens Trump had Daniels verzonnen in 2011 bedreigd te zijn geweest door een van zijn medewerkers, om te zwijgen over een affaire die ze een tiental jaar geleden had met Trump. De rechter stelde Daniels in oktober in het ongelijk.