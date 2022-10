Straaljager stort neer bij Russisch flatgebouw: zes doden, meerdere vermisten en tientallen gewonden

Spijker­broek uit 1880 verkocht voor 78.000 euro: verontrus­ten­de tekst op binnenzak gevonden

Een bijna 150 jaar oude spijkerbroek is recentelijk op een veiling in New Mexico verkocht voor 76.000 dollar, wat omgerekend ongeveer 78.000 euro is. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium NBC.

14 oktober