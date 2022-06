Strafzaak Proud Boys VS stilgelegd, commissie wil bewijs niet vrijgeven

met video China geschokt door brute mishande­ling vrouwen in restaurant na afwijzing opdringeri­ge man

In China is veel ophef om de brute mishandeling van verschillende vrouwen in een restaurant. De vrouwen werden door een groep mannen aangevallen. Bewakingsbeelden van het incident die op sociale media zijn gedeeld, leidden tot grote woede. Negen mannen zijn inmiddels opgepakt.

