Straks online te bestellen: Japans rundvlees voor 180 dollar

Takafumi Horie (44) zette het succesvolste internetbedrijf van Japan op, was politicus, zat 2,5 jaar in de gevangenis en richtte een ruimtevaartbedrijf op dat Japans eerste privaat gefinancierde raket in een baan om de aarde moet brengen. Sinds kort zit Horie in de vleeshandel. En niet zomaar vlees, maar het meest exclusieve rundvlees: Wagyu.

Wat het vlees zo bijzonder maakt: de speciale behandeling van de koeien. Ze krijgen massages, drinken liters mineraalwater en bier en eten gerst en maïs. Uniek is ook zeer zeker de prijs: Wagyu is wereldwijd het duurste stukje vlees.

Duurder

En volgens Horie kan de prijs nog best wat omhoog. Zo zei hij eerder: ,,Ik ben ervan overtuigd dat het rundvlees tegen veel hogere prijzen op de wereldwijde markten kan worden verkocht.''

Samen met internetondernemer Hisato Hamada heeft Horie nu het bedrijf Wagyumafia opgericht. ,,Met mafia bedoelen we een syndicaat van voormalige IT-ondernemers", benadrukte zijn zakenpartner Hamada, een voormalig uitgever van een online magazine.

Hamada zit al iets langer in het rundvlees. Vorig jaar september opende hij zijn eerste Wagyu-restaurant in Tokio, waar je overigens alleen binnenkomt als je lid bent. Voor 1 kilo rundvlees telt men daar 30.000 yen neer, omgerekend 268 dollar. Inmiddels zijn er nog drie vestigingen bij gekomen.

Horie en Hamada hebben nu het plan om volgend jaar in San Francisco het eerste overzeese restaurant te openen. En daar zal het niet bij blijven, want Horie en Hamada claimen al in gesprek te zijn over licenties voor Wagymafia-restaurants elders in de VS, Engeland, Hongkong en Thailand.

Online

Naast de restaurants richt Wagyumafia zich ook op de online markt. Hun klanten denken ze via social media en pop-up-evenementen te bereiken. Vooral in China zien zij een grote afzetmarkt voor hun producten.

Er zijn inmiddels vijftien boeren in Japan geselecteerd, die het vlees exclusief gaan produceren, waarna de twee ondernemers het zelf distribueren. ,,Ik ben altijd bezig na te denken hoe ik de wereld kan hacken”, zei Horie. ,,Met Wagyu ga ik wereldwijd mijn naam vestigen.”



Aan ambities geen gebrek, dus. Of die kopers erop kunnen vertrouwen dat het echt een stukje Wagyu is dat straks op hun bord ligt, is de vraag. Horie moest in het verleden de cel in, omdat hij de cijfers van zijn bedrijf Livedoor had vervalst om de aandelen op te stuwen een failliet honkbalteam op te kopen.