Strijdende partijen Soedan tekenen voorlopig akkoord over humanitaire hulp

De Saoedi-Arabische nieuwszender Asharq meldde donderdagavond dat de partijen in de overeenkomst ook hebben vastgelegd dat een staakt-het-vuren in Soedan een prioriteit voor ze is, maar bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spraken dat later tegen. Volgens hen gaat het akkoord alleen over humanitaire hulp en liggen de partijen nog ver uit elkaar in het vredesoverleg.