‘Strooiwagen’ gaat viraal in België: ‘Vroeger was dit de manier om zout te strooien’

Comeback Trump op sociale media met venijnige brief op rechts platform Gab

6 februari Donald Trump is terug op sociale media. De oud-president gebruikt het rechtse platform Gab om van zich af te bijten in de afzettingsprocedure tegen hem. Het is voor het eerst in een maand Trump online weer van zich laat horen’ sinds zijn ‘verbanning’ na de dodelijke Capitoolrellen.