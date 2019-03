Stroomstoring Venezuela: Guaidó roept op tot massale protesten

Moeder steekt dochtertje (11) dood om te voorkomen dat ze seks heeft

19:23 ‘Mijn baby is dood’, huilde Rose Alcides Rivera toen ze met haar 11-jarige dochter Aleyda aankwam bij een ziekenhuis in Orlando. Dat de 28-jarige moeder het meisje zelf 15 steekwonden had toegebracht, was niet direct duidelijk. Achteraf zegt Rivera dat ze Aleyda doodde om te voorkomen dat het kind seks had.