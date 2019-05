Student krijgt rijverbod, maar scheurt na uitspraak in Golf GTI naar huis

Saif Shaikh, die studeert aan de Universiteit van Manchester, stond gisteren terecht voor het veroorzaken van een ongeluk op 18 november vorig jaar. Door zijn gevaarlijke rijgedrag raakte een vrouw zwaar gewond die onderweg was om haar chronisch zieke zoon in het ziekenhuis te bezoeken. De uitspraak in zijn zaak is pas medio juni, maar gezien de ernst van het incident besloot de rechter hem toch alvast achter het stuur weg te houden. Maar, zo melden Britse media , daar trok de veroordeelde zich niets van aan.

Hij liep na de zitting naar zijn Golfje dat honderden meters verderop stond geparkeerd. Journalisten die hem volgden, zagen de student vervolgens in zijn auto stappen. Ze stuurden direct foto's door naar de politie van Manchester die Shaikh korte tijd later kon aanhouden. Welke extra straf hem nu boven het hoofd hangt, is nog onduidelijk. De rechter legde hem gisteren een rijverbod op, omdat hij zich tijdens de zitting arrogant en brutaal gedroeg. Had hij de rechtszaak netjes doorstaan, dan had hij nog tot 18 juni mogen blijven rijden.