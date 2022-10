Studente Nina (23) overleeft drama in steeg van Seoel: ‘Het was duwen, je staande houden en lopen zodra je kon’

Van het asiel naar Downing Street: Larry de kat steelt al 11 jaar de show

Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier, kreeg in zes jaar tijd met vijf verschillende bewoners te maken. Uitzondering is kater Larry, al 11 jaar de stabiele factor op dit illustere adres in hartje Londen. Het huisdier lijkt ondertussen populairder dan z'n baasje(s).

27 oktober