Superfan Glenn (31) is elke vrije dag in Bobbejaanland, al meer dan duizend keer

Iets over negen staat Glenn klaar bij het toegangshek, als allereerste natuurlijk. Om 10.00 uur zal Bobbejaanland de poorten openen voor het grote publiek. ,,Het is nu ondertussen 9.30 uur en ik ben alweer blij dat ik hier ben’’, glundert hij. ,,Ik kom hier al sinds mijn vijftiende zo goed als ieder weekend en elke vrije dag op mijn werk. Vroeger met het openbaar vervoer, maar sinds ik een rijbewijs en auto heb, kom ik met de auto.’’



Glenn is tewerkgesteld bij de groendienst van de beschutte werkplaats Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver, waar hij ondertussen tien jaar aan de slag is. In de zomerperiode heeft hij recht op twee vrije weken, die hij dan ook ten volle besteedt in Bobbejaanland.



Als de poorten van het park openen, gaat Glenn in strakke tred richting Fury, de nieuwste achtbaan die het park rijk is. ,,Fury staat iedere keer als eerste op mijn planning’’, verduidelijkt Glenn. ,,Ik heb altijd dezelfde volgorde van attracties in het park. Als eerste dus Fury, daarna volgen de Sledge Hammer en de Revolution. Als het de hele dag regent, dan is het niet uitgesloten dat ik twintig keer op één dag de binnenattractie Revolution induik.’’