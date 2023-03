Supermarkt schoonfamilie Messi beschoten, boodschap achtergelaten: ‘We wachten op je’

Een supermarkt die in handen is van de schoonfamilie van Lionel Messi is donderdagochtend beschoten. Het filiaal in het Argentijnse Rosario werd geraakt door veertien kogels. Ook werd er een boodschap achtergelaten: ‘Messi, we wachten op je. Javkin is een narco (drugsdealer, red.), hij zal niet voor je zorgen’.

Volgens een getuige werden de kogels rond 03.00 uur afgevuurd door twee mannen op motoren. De winkel was op dit nachtelijke uur gesloten, niemand raakte gewond.

Burgemeester Pablo Javkin bevestigt bij persbureau AFP dat de aanslag is gepleegd op een pand van de familie Roccuzzo, de schoonfamilie van Messi. De voetballer is getrouwd met Antonela Roccuzzo, samen hebben ze drie kinderen. Het gaat niet om een directe bedreiging, stelt Javkin. Hij denkt dat de aanslag vooral bedoeld is om aandacht te trekken. ,,Geen boodschap gaat sneller viraal dan een aanval op Messi.” Volgens de officier van justitie in de regio zijn er geen recente bedreigingen bekend tegen de familie.

Volledig scherm Burgemeester Pablo Javkin. © ANP / EPA

Drugscriminaliteit

De tweede boodschap gaat over burgemeester Javkin zelf. Hij wordt drugsdealer genoemd. Rosario, de geboortestad van Messi, is de laatste jaren verworden tot hoofdstad van de drugshandel in Argentinië. Dat gaat gepaard met veel geweld. In 2022 waren er 287 moorden. Burgemeester Javkin beschuldigt de veiligheidsdiensten van een lakse houding tegen de criminaliteit. Hij is in een constante strijd verwikkeld met de gouverneur van de regio en de nationale regering.

De officier van justitie in de stad is bezorgd, ook over de aanslag op de familie van Messi. ,,Dit heeft een enorme impact. We hebben camerabeeld en zijn nog op zoek naar andere beelden. Maar dat is alles wat we op dit moment hebben.”

Volledig scherm © ANP / EPA