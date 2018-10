Surfers probeerden Nederlandse held nog van verdrinking te redden

Pure onmacht voelde Leander Mattheus, die vanaf de kant moest toezien hoe – naar later bleek - de 55-jarige Bert Besselsen uit Putten steeds verder de zee op dreef. ,,Golfsurfers probeerden nog door de branding te komen om hem te bereiken. Maar de stroming was zo sterk dat dat niet lukte. Zelfs een reddingsboot kwam niet door de golven heen.”

Uiteindelijk wisten reddingswerkers met jetski’s Besselsen op het strand te krijgen. ,,Dat duurde wel een minuut of twintig.” Pogingen om hem daarna tot leven te wekken waren tevergeefs.

Onderstroming

Het drama gebeurde zaterdagmiddag, toen voor het Metzitzim-strand in de Israëlische kuststad Tel Aviv een kind in nood kwam. Op de plek waar het strand grenst aan een boulevard is een sterke onderstroming. ,,Pal onder de boulevard was een rots waarop het kind wist te klimmen. Ik zag een man in een zwarte broek naar beneden klimmen om het kind de boulevard op te tillen. Dat lukte. Het leek erop dat alles in orde was, maar op het volgende moment kwam de man zelf in het water terecht.”

Of het de golven waren of dat Besselsen van de rots is gegleden, kon Mattheus niet zien. Wel dat de kindredder steeds verder het water in dreef. ,,Vanaf de kant wezen mensen naar de plek waar hij dreef, want dat konden de surfers niet zien. Maar niemand kon dichterbij komen. Het was heel heftig om te zien.”