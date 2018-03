Surinaamse politie stuit op duikboot voor drugssmokkel

Moulin Rouge oer-Frans? Welnee, made in Holland

10:49 Het Parijse theater Moulin Rouge is haast net zo'n icoon als de Eiffeltoren. Bijna niemand weet dat het is ontworpen door een Nederlander: Eduard Niermans (1859-1928). In Frankrijk was de architect een ster: hij was vrienden met Renoir en Theo van Gogh, de vier jaar oudere broer van schilder Vincent. Nu wordt hij in eigen land geëerd met een boek.