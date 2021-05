Suriname is wanhoop nabij: totale lockdown en code zwart op de IC-afdelingen

Istanboel Met opening nieuwe moskee op het Taksimp­lein komt Erdogans droom uit

28 mei Istanboel heeft er een moskee bij. En wel op de prominentste plek van de stad, het Taksimplein. Vlak naast het Gezipark waar in 2013 massale protesten tegen de regering werden neergeslagen. Voor president Erdogan is het een belofte die hij nakomt. Voor zijn tegenstanders is het puur machtsvertoon.