Surinamers gaan de straat op, want zo’n beetje alles gaat verkeerd in het land

Lichaam man (53) gevonden vlakbij Gentse Feesten, vermoede­lijk in water gegooid door vrienden

In Gent is het lichaam van een 53-jarige man in het water gevonden. Vermoedelijk is de man verdronken. Ooggetuigen zagen dat de man gisteravond door twee andere mannen in het water werd gegooid, zo schrijven Belgische media. Het incident vond plaats vlakbij het festivalhart van de Gentse Feesten, een groot evenement dat ieder jaar in de Vlaamse stad georganiseerd wordt.

17 juli