Suu Kyi veroordeelt geweld maar noemt Rohingya niet

Campagneleider Trump rond pre­si­dents­ver­kie­zing afgeluisterd

6:22 De voormalige campagneleider van president Donald Trump, Paul Manafort, is zowel vóór als na de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgeluisterd. Rechters zouden tot twee keer toe in het geheim hiervoor toestemming hebben gegeven, zo melden CNN en The New York Times.