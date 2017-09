Symbool van Syrische oorlog: Omran een jaar later

In augustus 2016 maakt de wereld kennis met het Syrische jongetje Omran Daqneesh, een 5-jarige overlevende van een bombardement dat in shock in een ambulance zit. De Syrische regering noemt de beelden manipulatief. Deze zomer brengt het regime van Assad nieuw beeld van het jongetje. Wat is echt en wat is in scène gezet?

Omran Daqneesh verschijnt voor het eerst in augustus 2016, nadat het huis van zijn familie in Aleppo door een bombardement is getroffen. Zijn 10-jarige broertje Ali is onder het puin gestorven, wordt later duidelijk. Foto's en een video tonen de kleine Omran in shock.

In juni van dit jaar zien we Omran opnieuw. Zijn familie woont in een nieuw huis. Het jongetje is schoon, draagt nieuwe kleren en speelt met een bal. In een interview zegt Omrans vader boos te zijn om hoe de media zijn zoon hebben behandeld. Met de beroemde foto's zouden zij hem hebben willen 'gebruiken', 'zijn bloed verhandelen'.

Naast het nieuwe huis en de schone kleren lijkt er meer veranderd. Zo is Omran in het volledige interview opeens vier jaar oud. Aleppo is heroverd door de troepen van Assad. En deze keer komen de beelden niet van hulpverleners in rebellengebied, maar van bevriende media van het regime.

Gezicht

De beelden van het getraumatiseerde jongetje van vorig jaar geven een gezicht aan het leed dat de regeringstroepen aanrichten in hun pogingen het regime in stand te houden. Wanneer een Zwitserse presentator van zender SRF1 de Syrische president confronteert met de beelden, reageert Assad verontwaardigd. Hij noemt het 'een valse foto' en zegt dat 'geen van deze incidenten echt is.'

De nieuwe beelden van de blije Omran tonen de blik van het regime. Omran wordt gefilmd door het Russische mediabedrijf Ruptle. Zijn vader geeft in een interview met de Iraanse staatsmedia de rebellen de schuld van het conflict en zegt de identiteit van zijn zoon geheim te hebben gehouden uit angst voor zijn veiligheid.

Propaganda

Vorig jaar beschuldigde de Syrische regering de rebellen van manipulatie toen zij de beelden van Omran in de ambulance deelden, nu lijkt Assad hetzelfde te doen. Wat is nu echt en wat in scène gezet?

,,Wij weten niet precies hoe het in de zaak van Omran is gegaan'', zegt Peter Schouten, woordvoerder van War Child. ,,Maar we zien geregeld dat kinderen onderdeel uitmaken van een propagandastrijd. Kinderen zouden nooit doelbewust moeten worden ingezet als symbool van welke strijd dan ook.''