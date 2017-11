'Syrische leger verslaat slapende IS-cellen in grensplaats Albu Kamal'

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat door de strijd om Albu Kamal circa 30 militairen uit het regeringsleger zijn omgekomen en ongeveer 50 IS-strijders zijn gedood. Volgens het Observatorium hebben de meeste IS-strijders zich teruggetrokken uit de plaats. Er zou nog wel worden gevochten aan de buitenrand van Albu Kamal, dat vlakbij de grens met Irak ligt. Het Syrische leger verklaarde eerder deze maand al Albu Kamal te hebben veroverd. IS-strijders lanceerden als reactie een tegenaanval. Ze gebruikten daarbij 'slapende cellen', jihadisten die onder de radar blijven, in die plaats. Hezbollah, een bondgenoot van het regime, meldde vandaag dat IS weer is verdreven uit 'zijn laatste bolwerk op Syrisch grondgebied'.

Eufraat

Albu Kamal was strategisch belangrijk, omdat het IS-gebieden in Syrië en Irak met elkaar verbond. Iraakse militairen verdreven IS eerder al uit Rawa, naar verluidt de laatste Iraakse plaats die de extremisten nog in handen hadden. Het kalifaat bestaat in Syrië voor zover bekend alleen nog uit een paar dorpjes aan de rivier de Eufraat, stukken woestijn en geïsoleerde gebieden in andere delen van het land.