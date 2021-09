Taliban-leider ontkent ruzie met rivaal: ‘Had geen internet dus kon nepnieuws niet corrigeren’

Familie

In een nieuw verschenen video ontkent Baradar berichten over interne conflicten. ,,Nee, dit is niet waar. Ik ben in orde en gezond”, antwoordt Baradar op de vraag of hij gewond is geraakt. ,,Ik was uit Kaboel en had geen toegang tot internet om het nepnieuws te corrigeren”, voegde hij eraan toe.