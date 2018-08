Taliban roept op Nederlandse troepen aan te vallen vanwege cartoonwedstrijd

,,Veiligheidsdiensten, soldaten en agenten in Kaboel zouden ten strijde moeten trekken tegen de Nederlandse troepen of ervoor moeten zorgen dat andere strijders hen kunnen bereiken", aldus de organisatie in een verklaring. De Taliban houdt de Nederlandse regering en bevolking verantwoordelijk voor de negatieve houding ten opzichte van de islam. ,,Iedereen in Nederland kan deze godslastering stoppen, maar door dat niet te doen laten ze zien dat ze akkoord gaan met deze misdaad."

Kritiek

Het plan van Wilders was om later dit jaar de winnende cartoon over Mohammed uit te kiezen. Hij riep de afgelopen weken op om dergelijke cartoons naar hem in te zenden. De actie leidde tot veel protest. Vandaag gingen in Pakistan duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de wedstrijd. Ook in andere islamitische landen leverde het kritiek op. Vanavond besloot de PVV-leider om de wedstrijd af te blazen, omwille van de veiligheid.