Taliban verbieden nieuwsuitzendingen van BBC en Voice of America

Julian Assange in Londense gevangenis getrouwd

De oprichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, is getrouwd met Stella Moris in de zwaarbeveiligde Londense gevangenis waar hij wordt vastgehouden. Assange (50) verzet zich tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de onthulling van geheime dossiers over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan.

23 maart