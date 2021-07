Tandartsassistente zonder diploma opgepakt voor overval en trekken 13 tanden bij verdoofde patiënt

Video Miljardair Branson weer terug op aarde na eerste toeristi­sche vlucht naar de ‘ruimte’

11 juli De Britse miljardair Richard Branson is weer teruggekeerd op aarde na een korte ruimtereis met vijf medepassagiers. Ze schreven met de allereerste toeristische ruimtevlucht geschiedenis. Vlucht ‘Unity 22' werd vanmiddag gelanceerd van Spaceport America, de ruimtebasis van Bransons bedrijf Virgin Galactic. Een kleine disclaimer: Branson is niet de eerste ruimtetoerist en critici betwisten dat hij écht in de ‘ruimte’ is.