Tanker die elf dagen rondvoer met verstekelingen op roer, zonder hen onderweg naar Rotterdam

Zuid-Koreaanse uitgele­verd aan Nieuw-Zee­land na vondst dode kinderen in koffers

De Zuid-Koreaanse vrouw die is opgepakt op verdenking van de moord op twee kinderen van wie de stoffelijke resten in koffers werden aangetroffen, is uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland. Het ministerie van Justitie in Seoul meldt vandaag dat de 42-jarige vrouw gelijktijdig met bewijsmateriaal aan de Nieuw-Zeelandse autoriteiten is overgedragen.

29 november