Tanker met miljoen vaten olie dreigt te breken bij Jemen: VN waarschuwt voor ramp

Heel Europa weet nu wat ‘been stijf houden’ betekent

14:33 De wereld is een nieuwe Nederlandse uitdrukking rijker. Want volgens de BBC zal de huidige, uitlopende EU-top de geschiedenis in gaan als de ‘stiff-leg summit’, oftewel de top van de stijve poot. Een uitdrukking die Nederlanders gebruiken om aan te geven dat premier Rutte is ‘sticking to his guns’, legt de Britse omroep uit aan zijn internationale lezers.