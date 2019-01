Tanker vol gevaarlijke stoffen loopt aan de grond bij monding van Elbe

Tot nu toe is geen schade aan de 124 meter lange en 20 meter brede ‘Oriental Nadeshiko’ vastgesteld, zei een woordvoerder van de maritieme autoriteiten maandagochtend. Ook is niemand aan boord van het schip gewond geraakt.



Het schip, varend onder de vlag van Panama, was op weg naar Spanje toen het in de nacht plotseling aan de grond liep. Bekeken wordt nu hoe het schip het beste vlot te trekken is. Het heeft onder meer ontvlambare stoffen aan boord.



De Oriental Nadeshiko vervoert brandgevaarlijke stoffen, waaronder 7500 ton van de stof ethyleendichloride. De stof wordt onder meer bij de vervaardiging van brandstoffen en als oplosmiddel gebruikt. Daarnaast is nog 250 ton van een ander oplosmiddel aan boord.