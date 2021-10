Te koop voor 471 miljoen euro: Romeinse villa met superzeldzame plafondschildering

Het prijzige ‘stulpje’ maakte oorspronkelijk deel uit van een buitenverblijf dat in de zestiende eeuw door Francesco Maria Del Monte gebouwd werd. De kardinaal bestelde toen ook een kunstwerk bij Caravaggio om het plafond van zijn alchemielaboratorium te versieren.

Het werk, uitgevoerd in olieverf op gips, dateert van 1597, toen Caravaggio nog een twintiger was. Om de goden af te beelden, gebruikte de befaamde schilder telkens zijn eigen gezicht.

Adellijke familie

In 1621 werd de villa verkocht aan de Ludovisi’s, een adellijke familie die in nauw contact stond met de paus. Door een erfeniskwestie zal nu — vierhonderd jaar later — alsnog een nieuwe eigenaar komen. De veiling staat op 18 januari op het programma, het openingsbod bedraagt 471 miljoen euro.

Voor dat stevige prijskaartje tik je als koper wel nog extra kunstschatten op de kop. Denk bijvoorbeeld maar aan enkele fresco’s van barokkunstenaar Guercino en een beeld van Michelangelo in de tuin.

Gegadigden moeten echter rekening houden met restauratiekosten die kunnen oplopen tot 11 miljoen euro. Ook de Italiaanse overheid kan in principe nog roet in het eten strooien. Na het laatste bod heeft zij nog het recht om het pand te kopen tegen diezelfde prijs.

Derde duurste woning ooit

Villa Aurora ligt verstopt achter hoge muren in het centrum van Rome, tussen de Trevifontein en de Villa Borghese. Tot nu toe was het huis slechts één keer per maand met een gids te bezoeken, tegen een forse vergoeding.

Met een prijs van 471 miljoen euro zou Villa Aurora de derde duurste woning ooit worden. Enkel Buckingham Palace en Antilia (een wolkenkrabber in Mumbai waar de rijkste man van India woont) scoren beduidend beter met respectievelijk 2,6 en 1,8 miljard euro. The ONE, het grootste landhuis van de Verenigde Staten, stond recent nog voor 456 miljoen euro op de markt. Die prijs is inmiddels echter gekelderd tot 194 miljoen euro.

