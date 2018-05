Telefoniste die stervende vrouw uitlachte: 'Kwam door werkdruk'

VIDEODe telefoniste van de Franse ambulancedienst Samu die Naomi Musenga (22) uitlachte toen ze met hevige buikpijn de noodcentrale belde, zegt niet verantwoordelijk te zijn voor haar dood. In een interview met de Franse zender M6 zegt de vrouw dat ze onder grote druk stond en dat de noodcentrale overbelast was met telefoons.

Toen Musenga op 29 december 2017 naar de noodcentrale belde en zei dat 'ze ging sterven', kreeg de jonge vrouw als antwoord van de telefoniste dat 'iedereen ooit wel eens sterft'. De telefoniste, die anoniem wil blijven, zegt nu dat de te hoge werkdruk van de noodcentrale aan de basis lag van haar reactie. ,,We werken 12 uur achter elkaar”, zegt de telefoniste in een interview met het Franse M6. ,,Ik ben soms twee tot drie uur aan een stuk aan de telefoon. Ik heb geen tijd om even te gaan staan. Het zijn zware werkomstandigheden.”

Ongepast

De vrouw vindt niet dat ze de schuld moet dragen voor een falend systeem. Op de vraag of ze spijt heeft van haar reactie, antwoordt de telefoniste: ,,Laten we zeggen dat het ongepast was.” De telefoniste zou volgens haar advocaat gemiddeld 2000 telefoontjes per dag verwerken. De advocaat van de telefoniste verklaart de reactie van de telefoniste: ,,Als je dan iemand hoort zeggen dat ze buikpijn heeft, is de eerste reactie al snel dat het geen noodgeval is en dat de persoon naar de huisarts moet gaan.”

De telefoniste heeft geen ambulance gestuurd naar Musenga, maar heeft wel SOS Médecins gebeld. Dat is een dienst die dokters uitstuurt in plaats van een ambulance. Na vijf uur wachten werd Musenga toch overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze enkele uren later overleden is.

Dreigtelefoons

De telefoniste is voorlopig geschorst en er is een onderzoek geopend. Volgens de vrouw krijgen haar collega’s heel wat dreigtelefoontjes sinds de zaak aan het licht is gekomen. De familie van Musenga heeft al opgeroepen om de kalmte te bewaren. De broers van de jonge vrouw zeggen dat ze de telefoniste niets verwijten en begrip hebben voor haar moeilijke werkomstandigheden.