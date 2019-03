‘Televisiekomiek leidt na eerste stemronde Oekraïense presidentsverkiezingen’

In de finale op 21 april staat Porosjenko tegenover televisiekomiek en acteur Volodymyr Zelenski. Die was met ruim 30 procent van de stemmen de grote winnaar van de eerste ronde. Omdat Zelenski al wekenlang in de peilingen een straatlengte voorlag, was vooral de strijd om de tweede plaats het spannendst. Als Porosjenko derde zou zijn was geworden, was zijn presidentschap nu al, na vijf jaar, ten einde gelopen. Porosjenko behaalde bijna 18 procent, Tymosjenko ruim 14 procent.

Porosjenko oogde tijdens zijn verkiezingstoespraak opgelucht en complimenteerde de burgers met hun opkomst. ,,We hebben de test voor Europa doorstaan’’, zei de Oekraïense leider. Oekraïne streeft naar het lidmaatschap van de Europese Unie.

Voor oud-premier Tymoesjenko betekent het dat het Oekraïense presidentschap voor de derde keer (na eerder in 2010 en 2014) aan haar neus voorbij gaat. Zondagavond laakte ze verontwaardigd de exit polls en zei dat die ‘gemanipuleeerd’ waren. ‘De exit polls trekken zich niets aan van de kiezer. Er zijn stemmen gekocht’’, brieste Tymosjenko, die het kamp Porosjenko onverbloemd ‘mafia’ noemde.

Selfie

De oud-premier had Porosjenko vooraf aan de verkiezingen ervan beschuldigd, dat hij masaal stemmen zou kopen. Ook andere kandiaten spraken van fraude. Maar de kiescommissie stelde zondagmiddag dat er geen systematische fraude is gepleegd. De commissie had het over ruim 500 overtredingen. Van mensen die een selfie maakten met hun stembiljet tot de aanvoer van burgers in bussen om te gaan stemmen. De Russische zender RT (onder controle van het Kremlin) meldde evenwel 1600 schendingen.

Vooraf vreesde Oekraïne dat Rusland de stembusgang zou saboteren, onder meer met hackers. Maar daarvan is gisteren niets gebleken. Opvallend was dat de opkomst in de door oorlog geteisterde Donbass het hoogst was: onder Oekraïense militairen die in de door Oekraïne gecontroleerde delen van de zelfverklaarde, pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk stemden, lag het animo op stemmen op 95 procent. Aan de kant van de rebellengebieden werden de verkiezingen geboycot. Ook op de door Rusland in 2014 geannexeerde Krim, konden burgers niet stemmen.