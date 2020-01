Tennissen in rooklucht: ongezond, gevaarlijk en bron voor conflict

Update Nederland­se ambtenaar in Belgische cel om financie­ren wietplanta­ges

20:17 Een Nederlandse ambtenaar uit het Belgische Bilzen is door de rechtbank in Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden omdat hij cannabisplantages financierde en faciliteerde in Belgisch-Limburg. Volgens een woordvoerder van het parket in Belgisch-Limburg gaat het om een ambtenaar van Rijkswaterstaat die was overgeplaatst uit Rotterdam naar een plek dichterbij zijn Belgische woonplaats.