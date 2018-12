Terreuraanslag in Straatsburg: drie doden en twaalf gewonden

Bij de schietpartij in Straatsburg zijn drie mensen omgekomen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Cristophe Castaner gezegd. Nog twaalf mensen liggen gewond in het ziekenhuis, van wie er zes ernstig gewond zijn. De schutter is nog voortvluchtig. De autoriteiten gaan uit van een terroristische daad.

De schutter zou volgens Franse media het vuur hebben geopend in de rue des Grandes-Arcades in het stadscentrum. Daar raakten twee mensen gewond. Daarna vluchtte de dader naar de Grand’Rue waar nog meer schoten werden gehoord. Meerdere Franse media meldden ook dat er een schietpartij tussen de man en de politie aan de gang was, maar dat is volgens de politie niet het geval. De speciale anti-terreurdienst van de Franse justitie is inmiddels een onderzoek gestart.

De Franse premier Emmanuel Macron was enige tijd in Straatsburg, waar hij een crisisvergadering bijwoonde. Hij keerde daarna terug naar Parijs.

Grenzen streng beveiligd

Franse militairen hebben bezoekers van de kerstmarkt gevraagd de straten te verlaten en binnen te blijven. De schutter, een man van 29 jaar geboren in Straatsburg, zou gewond zijn. Een deel van de stad is afgesloten. De autoriteiten roepen inwoners van de regio op om binnen te blijven, omdat de man gewapend is en het niet bekend is waar hij zich bevindt. De minister heeft laten weten dat de grenzen streng worden beveiligd, om te voorkomen dat de schutter het land uit vlucht.

De kerstmarkt is een van de grootste van Europa. Per jaar komen er twee miljoen mensen naartoe, uit binnen- en buitenland. De kerstmarkt was uit voorzorg al zwaar bewaakt. Auto’s mochten niet in de buurt komen en bezoekers moesten hun tassen laten controleren. De kerstmarkt in Straatsburg is woensdag zeker gesloten. De vlaggen in de stad zullen halfstok worden gehangen.

Paniek op straat

Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers. Peter van Dalen, Europarlementariër van de ChristenUnie/SGP, liep rond in de binnenstad van Straatsburg – waar het parlement een deel van de vergaderingen heeft – toen de paniek uitbrak. ,,De schoten heb ik zelf niet gehoord, maar ik zag wel mensen alle verschillende kanten op rennen. Opeens kwamen ook overal soldaten vandaan en in een half uur tijd heb ik wel zeven verschillende arrestatieteams rond zien rijden,” vertelde hij eerder vanavond, vlak na de schietpartij. Volgens Van Dalen geven soldaten alle mensen in de omgeving het advies ‘in dekking’ te blijven.

Volledig scherm Schietpartij op kerstmarkt Straatsburg © RV

Zwaarbewapend

Van Dalen wordt momenteel opgevangen in het hotel Maison Rouge, vlakbij de kerstmarkt in Straatsburg. ,,Ook bij de politiemensen – er staat nu een zwaarbewapende agent tegenover me – bemerken we veel onduidelijkheid. Niemand lijkt echt te weten wat er aan de hand is. Er gaan geruchten over twee dodelijke slachtoffers. Mijn vrouw, die net op een andere plek in de binnenstad liep toen de paniek uitbrak, meende dat er werd teruggeschoten toen de schietpartij begon. Maar dat kan ook de echo van het geluid tussen de gebouwen geweest zijn.’’

Ook het Europarlement is afgesloten. Niemand kan er in of uit. De vermoedelijke dader heeft Van Dalen niet gezien. ,,Maar het is natuurlijk wel veelzeggend dat dit net nu gebeurt, tijdens de kerstmarkt. Dat is hier in Straatsburg hét evenement van het jaar.’’

Terreuraanslagen

Frankrijk wordt de laatste jaren geteisterd door terreuraanslagen. In de zomer van 2016 reed een vrachtwagen in op de menigte tijdens een vuurwerkshow op een strandboulevard in Nice, 84 mensen kwamen daarbij om. In november 2015 werden in Parijs meer dan 130 mensen gedood bij een reeks aanslagen op onder meer het Bataclan-concertgebouw en andere locaties. In Parijs werden eerder dat jaar ook dodelijke aanslagen gepleegd op het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse winkel.

Volledig scherm © AFP