‘Terreuraanval’ in Londen: drie gewonden, gedode messentrekker droeg nepbom

Het incident vond omstreeks 14 uur plaats in Streatham, niet zo ver van de wijk Croydon. Twee slachtoffers raakten gewond doordat de man op hen instak, de derde vermoedelijk als gevolg van rondvliegend glas veroorzaakt door politiekogels. Met die kogels werd de messentrekker uitgeschakeld. De politie verklaarde aanvankelijk dat hij was neergeschoten maar meldde later dat de man was doodverklaard. Op zijn lichaam werd een gordel met zilverkleurige capsules gevonden. Al snel was volgens de politie duidelijk dat het ging om een nepbom.