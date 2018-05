Terreurdaad Parijs: Messentrekker is twintiger uit Tsjetsjenië

Video & UpdateDe Franse autoriteiten hebben de man geïdentificeerd die gisteravond in Parijs met een mes instak op willekeurige voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door de politie. Het gaat om een in 1997 geboren Tsjetsjeen, melden Franse media op basis van gerechtsbronnen.

De man had geen identiteitspapieren op zak maar werd geïdentificeerd aan de hand van onder andere zijn vingerafdrukken. De man werd vervolgens doodgeschoten door de politie toen hij weigerde zich over te geven en dreigende bewegingen maakte. De ouders van de man zijn gisteravond ook aangehouden voor verhoor. In totaal raakten vijf personen gewond door de aanval. Eén van hen, een 29-jarige man die toevallig passeerde, overleed aan zijn verwondingen, twee anderen zijn er ernstig aan toe.

IS

Ooggetuigen onder wie buitenlandse toeristen verklaarden tegenover de politie dat de man 'Allahu Akbar' riep toen hij met een mes de vijf personen te lijf ging. De handelwijze van de aanvaller is voor de Franse autoriteiten aanleiding de aanval te behandelen als een terreurdaad. Een aanval met een mes op willekeurige mensen op straat, is een van de handelwijzen die door IS worden bepleit. Om die reden heeft de Franse Justitie de zaak doorgespeeld aan de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding.

De terreurgroep eiste de aanslag nadien op in een bericht verspreid door haar gebruikelijke communicatiekanaal: agentschap Amaq. Daarin verklaarde IS dat de messentrekker een soldaat van haar was. De Franse autoriteiten moeten de authenticiteit van het bericht nog vaststellen.

Het incident vond plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l'Opéra in Parijs. Een wijk met veel restaurants en bars waar het vaak druk is op zaterdagavond.

Macron

President Macron zei na het incident dat Frankrijk niet zal buigen voor vijanden van de vrijheid. Hij prees de politie voor 'het uitschakelen van de terrorist'.

Via Twitter heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. Daarnaast prees hij het doortastende handelen van de politie. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, verklaarde eveneens haar medeleven en bedankte daarnaast de politie voor het professionele optreden.