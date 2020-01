Terrorist Abdeslam deelde in gevangenis anekdotes over avond aanslagen Parijs: ‘Ik ging naar McDonald’s’

Salah Abdeslam is op de avond van de aanslagen in Parijs, in november 2015, doodleuk naar de McDonald’s gegaan. Dat heeft hij in 2016 in de gevangenis in Brugge tegenover celgenoten verklaard. Het was niet de enige anekdote die hij met hen deelde, blijkt uit afgeluisterde gesprekken waarover de krant Le Parisien bericht.

Bij de aanslagen op enkele cafés, restaurants en concertzaal Bataclan vielen op 13 november 2015 maar liefst 131 doden en zeker 450 gewonden. Abdeslam is de enige van het moordcommando die levend wist te ontkomen. Hij werd in maart 2016 gearresteerd op zijn schuiladres in de Brusselse wijk Molenbeek.

Lees ook Terrorist Abdeslam na Parijs ook vervolgd voor aanslagen Brussel Lees meer

Tegenover de politie zweeg hij als het graf maar in de gevangenis in Brugge was hij een stuk loslippiger, blijkt uit de afgeluisterde gesprekken met medegedetineerden Mehdi Nemmouche en Mohamed Bakkali. Eerstgenoemde zat achter de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014, de tweede wordt ervan verdacht logistieke steun verleend te hebben bij het bloedbad in Parijs.

Tegen hen vertelt Abdeslam dat hij op die novemberavond eerst drie zelfmoordterroristen afzette bij het Stade de France en daarna zijn zwarte Renault Clio op straat achterliet. ,,Droeg je op dat moment nog je explosievengordel?”, wil Bakkali weten. ,,Ben je gek?’’, antwoordt Abdeslam. ,,Natuurlijk niet. Ik had een voorbijganger om informatie gevraagd en hij bekeek me van top tot teen. De man zag mijn jas met daaronder de bomgordel en wist dat er iets vreemds aan de hand was.’’

,,Ik moet eruit hebben gezien alsof ik 90 kilo woog.” Of het de bedoeling was dat Abdeslam zichzelf zou opblazen zoals de andere drie terroristen, wordt niet duidelijk. Uit het technisch onderzoek zou later blijken dat zijn bomgordel defect was.

Filet-O-Fish

Daarna vertelt Abdeslam onder andere dat zijn vlucht hem naar de Parijse buitenwijk Montrouge bracht en dat hij daar contact legde met de lokale jeugd. ,,Ik hield me schuil in een sociale woning, in de buurt van de McDonald’s.” Of hij daar ook iets gegeten heeft, wil Bakkali weten. ,,Ja, een Filet-O-Fish bij de drive-in. Ik babbelde wat met de jonge gasten die daar rondhingen over meisjes en school. Zo kon ik ook op de hoogte blijven van de actualiteit.”

Terwijl de aanslagen zich in alle hevigheid voltrokken, deed Abdeslam een dutje op de trap van zijn schuiladres. De volgende ochtend pikten twee maten hem op om terug naar België te rijden.

Interview

,,Maar plotseling houdt de politie ons tegen en word ik geïnterviewd door een nietsvermoedende Belgische journaliste”, vertelt Abdeslam. ,,Of ik de wegversperringen als normaal beschouwde? Ja natuurlijk, antwoordde ik. Gezien de omstandigheden kun je niet voorzichtig genoeg zijn.”

De enorme politiemacht doet hem echter beseffen dat zijn vlucht wel eens eerder zou kunnen eindigen dan gedacht. ,,Ze stonden met machinegeweren rond onze wagen, dat was flink schrikken. Ik dacht: lang zal het niet meer duren voordat ze me te pakken hebben.”

Rechtszaak

Toch wist Abdeslam nog vier maanden op vrije voeten te blijven. Bij zijn arrestatie op 18 maart 2016 in Sint-Jans-Molenbeek werd hij in zijn knie geschoten. Zijn broer vroeg hem in oktober op televisie om zijn stilzwijgen te doorbreken.