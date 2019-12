Terrorist Londen werd overmeesterd door levenslang gestrafte moordenaar op verlof

De terrorist die vrijdag in Londen twee mensen neerstak, werd overmeesterd door een tot levenslang veroordeelde moordenaar. De 42-jarige James Ford sneed in 2003 de keel door van een jonge vrouw met een beperking, maar was vrijdag op verlof. Samen met anderen worstelde hij de terrorist tegen de grond.

James Ford werd in 2004 veroordeeld voor het doden van de verstandelijk beperkte Amanda Champion in Kent, een 21-jarige vrouw met de mentale leeftijd van een 15-jarige. Ford wurgde Amanda zonder reden en sneed haar keel door. Ford kreeg een levenslange celstraf voor de moord, maar met een minimum van 15 jaar.

De moordenaar was op de dag van de terreurdaad in de Fishmongers‘ Hall op een conferentie voor de rehabilitatie van gedetineerden. Daar was de latere terrorist Umran Khan ook naartoe gegaan. Khan bezocht in de ochtend de ‘Samen Leren’-conferentie van het ministerie van Justitie en volgde daar diverse workshops. Ook sprak hij over zijn ervaringen als gevangene. Ook Khan was een bekende van de politie. Hij werd in 2012 veroordeeld voor het beramen van een bomaanslag en eind 2018 vervroegd vrijgelaten met een enkelband.

Narwaltand

Op videobeelden van de aanslag is te zien dat Khan op de stoep van de brug ligt. Hij wordt overmeesterd door omstanders en meerdere gewapende agenten en verzet zich daarbij. Een van de omstanders, Een Poolse man, gebruikte een slagtand van een narwal (een tandwalvis) om de terrorist te lijf te gaan. Hij had de 1,5 meter grote tand van de muur van een restaurant in de buurt gehaald.

De familie van de omgekomen Amanda Champion reageert geschokt op alle aandacht voor de moordenaar. Aan de Daily Mail vertelt ze dat de man geen held is. ,,Hij heeft een meisje met een beperking van het leven beroofd. Hij is geen geen held, absoluut niet.Ik ben zó boos. Iemand van de familie had hem tegen het lijf kunnen lopen.”

Slachtoffers

Beide slachtoffers van de aanslag op de London Bridge zijn geïdentificeerd, meldden verschillende media vandaag. Het gaat om Jack Merritt (25) en Saskia Jones (23), die door de 28-jarige extremist Usman Khan werden doodgestoken. Drie voorbijgangers raakten gewond bij de aanval.

Jones uit Stratford-upon-Avon studeerde aan Cambridge, zo maakte de politie bekend. Ook Merritt was actief op die universiteit, waar hij werkte aan een nieuw programma voor de rehabilitatie van gevangenen.

,,Jack was een intelligent, attent en empathisch persoon”, laat de familie van Merritt weten. ,,Hij keek ernaar uit om aan zijn toekomst te werken en carrière te maken door mensen in het strafrechtsysteem te helpen”.

De familie van Merritt benadrukt dat hij niet had gewild dat mensen onnodig lang in de gevangenis zouden zitten. ,,We weten dat Jack niet zou willen dat dit vreselijke incident gebruikt wordt door de regering om langere straffen te introduceren voor gevangenen.”