Texanen maken zich zorgen om stofwolk na ontploffing SpaceX-raket

Met video Derde Nederland­se vlucht uit Soedan onderweg naar Jordanië, nieuw wapenstil­stand van 72 uur gaat in

Een derde Nederlandse vlucht met evacués aan boord is maandagavond vertrokken vanuit Soedan naar Aqaba in Jordanië, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoeveel mensen aan boord zitten is niet bekend gemaakt. Dinsdag volgt een update over het aantal mensen dat is overgebracht, meldt het ministerie.